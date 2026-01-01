В Италии раскрыли детали ситуации с крупным пожаром на швейцарском курорте При пожаре в швейцарском баре пострадали до 15 граждан Италии

В результате пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадали от 12 до 15 граждан Италии, примерно столько же числятся пропавшими, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rete4. Инцидент произошел в новогоднюю ночь и, по данным полиции, унес жизни многих десятков людей. По предварительным данным, жертвами пожара стали 40 человек.

На данный момент около 12–15 человек нашли в больницах, столько же пропали, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что большинство гостей бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, пострадавших в пожаре, получили серьезные ранения. По его данным, медицинская помощь потребовалась примерно ста гражданам, которых направили в клиники Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха.

