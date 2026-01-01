Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 18:57

В Италии раскрыли детали ситуации с крупным пожаром на швейцарском курорте

При пожаре в швейцарском баре пострадали до 15 граждан Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В результате пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадали от 12 до 15 граждан Италии, примерно столько же числятся пропавшими, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rete4. Инцидент произошел в новогоднюю ночь и, по данным полиции, унес жизни многих десятков людей. По предварительным данным, жертвами пожара стали 40 человек.

На данный момент около 12–15 человек нашли в больницах, столько же пропали, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что большинство гостей бара на швейцарском курорте Кран-Монтана, пострадавших в пожаре, получили серьезные ранения. По его данным, медицинская помощь потребовалась примерно ста гражданам, которых направили в клиники Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха.

Кроме того, двое подростков погибли из-за возгорания после новогоднего праздника в частном доме. Сигнал о пожаре на территории садоводства «Юбилейный» поступил спасателям 1 января около 12 часов дня. Утром они решили растопить печь, и один из юношей плеснул внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к быстрому распространению пламени.

Италия
Швейцария
пожары
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Окружение обеспокоено состоянием здоровья Трампа
Трампа уличили в приеме одного вещества в больших дозах
Появились детали о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы
Появилась новая информация о массированной атаке БПЛА на Москву
Самолеты застряли в аэропортах Домодедово и Жуковский
«Как собаку»: в Госдуме отреагировали на воскрешение главы РДК
«Прибыли»: на Украине похвастались новым оружием от Германии
В Раде раскрыли, что не сделал Зеленский в 2025 году
Лавров рассказал, чего ждать от председательства России в ОДКБ
Буланова обратилась к бойцам СВО с двумя пожеланиями
В Тольятти новогодний салют залетел в квартиру и устроил пожар на балконе
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Собянин сообщил о сбитом БПЛА над Москвой
Россиянин выиграл 100 млн рублей в лотерею
В небе над Сочи появились самолеты
Пятеро жителей Татарстана пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь
В Италии раскрыли детали ситуации с крупным пожаром на швейцарском курорте
Стало известно, сколько человек задержали в Париже в новогоднюю ночь
Измены, российский паспорт, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Работавший водителем в украинском ТЦК задекларировал золотые слитки
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы
Общество

Мясо по-барски — то, что нужно на праздничный стол: рецепт подойдет для свинины и для курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.