31 декабря 2025 в 12:46

Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами

ANSA: в Италии мать и дочь не дождались медпомощи и погибли от отравления

В Италии мать и ее 15-летняя дочь скончались, предположительно, из-за отравления пищей после рождественского застолья, передает ANSA со ссылкой на данные местных правоохранительных органов. Им не была оказана своевременная медицинская помощь.

По информации местных правоохранительных органов, члены семьи неоднократно обращались в отделение неотложной помощи города Кампобассо. Однако каждый раз их отправляли на домашнее лечение. Предварительный диагноз — пищевое отравление, предположительно, вызванное употреблением морепродуктов.

Пять врачей находятся под следствием по делу о смерти 15-летней Сары Ди Вита и ее 50-летней матери Антонеллы Ди Иелси, — говорится в материале.

Ранее в итальянском городе Сеттимо-Торинезе 47-летний мужчина умер от удушья во время праздничного ужина в канун Рождества. Он потерял сознание из-за того, что кусок засахаренного фрукта в составе традиционного рождественского хлеба — панеттоне — попал ему в дыхательные пути. Члены семьи оказали первую помощь и вызвали скорую, но, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось.

