«Честный знак» «расправился» со 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera

Государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera, сообщает пресс-служба. Решение было принято после получения результатов лабораторных исследований.

Система «Честный знак» расширила блокировки продаж напитка Aloe Vera производителя «Вельта-Пенза» в рознице и онлайн еще на 159 730 единиц — по итогам новых лабораторных исследований партии от 17 октября, а также 21, 23 и 26 декабря 2025 года, — сказано в сообщении.

Ранее система уже заблокировала партию из 138 тыс. бутылок продукции, которая вызвала вопросы у контролирующих органов. Таким образом, всего под ограничение попало 298 тыс. единиц товара.

Ранее сообщалось, что ребенок в Москве едва не отравился, сделав глоток лимонада Aloe Vera с неприятным запахом, похожим на ацетон. Отец мальчика заявил, что напиток вызвал у сына жжение во рту. Позже московские следователи начали доследственную проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ребенок получил ожог гортани после употребления безалкогольного напитка.