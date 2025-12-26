Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом

Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом В Москве ребенок чуть не отравился напитком с запахом ацетона

Ребенок в Москве едва не отравился, сделав глоток лимонада «Aloe Vera» с неприятным запахом, похожим на ацетон, сообщает Telegram-канал «112». Отец мальчика заявил, что напиток вызвал у сына жжение во рту сразу после употребления.

По его словам, содержимое бутылки издавало резкий химический запах. Магазин быстро отреагировал на жалобу, проверил продукцию аналогичной партии и выявил признаки порчи в остальных бутылках, выпущенных 11 августа.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от отравления химическим средством в жилом доме на Нижегородской улице увеличилось до трех человек. Причиной стал препарат для ликвидации тараканов, которым была обработана квартира на восьмом этаже.

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о начале расследования после массового отравления среди участников танцевальных соревнований в Люберцах. По данным ведомства, причиной недомогания стала паста карбонара, доставленная из другого региона России, что стало предметом особого внимания проверяющих.