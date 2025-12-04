Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:10

Трое москвичей отравились химикатами после обработки квартиры от тараканов

В Москве число отравившихся химикатами возросло до трех

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число пострадавших от отравления химическим средством в жилом доме в Москве увеличилось до трех, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел после обработки одной из квартир препаратом от тараканов.

Источник отравления находился в квартире на восьмом этаже дома на Нижегородской улице. Первым почувствовал себя плохо жилец этой квартиры — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время признаки отравления проявились еще у двух соседей.

Ранее стало известно, что в Москве в своей квартире неизвестным газом отравился мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в жилом доме на Нижегородской улице. Пострадавшего жильца восьмого этажа госпитализировала бригада скорой помощи. Природа опасного вещества в настоящее время устанавливается. Согласно имеющимся данным, жильцы дома эвакуированы.

До этого начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что ученики одной из городских школ получили отравление газом в ходе учебных занятий. По его информации, во время урока биологии дети почувствовали запах, похожий на бытовой газ, после чего у них появились головные боли, а одна из девочек упала в обморок.

отравления
химикаты
тараканы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина пообещала выступить с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Избивший пенсионерку курьер оказался в психбольнице
В Петербурге дроппера заставили вернуть деньги обманутой пенсионерке
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.