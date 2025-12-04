Трое москвичей отравились химикатами после обработки квартиры от тараканов В Москве число отравившихся химикатами возросло до трех

Число пострадавших от отравления химическим средством в жилом доме в Москве увеличилось до трех, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел после обработки одной из квартир препаратом от тараканов.

Источник отравления находился в квартире на восьмом этаже дома на Нижегородской улице. Первым почувствовал себя плохо жилец этой квартиры — его госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время признаки отравления проявились еще у двух соседей.

Ранее стало известно, что в Москве в своей квартире неизвестным газом отравился мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в жилом доме на Нижегородской улице. Пострадавшего жильца восьмого этажа госпитализировала бригада скорой помощи. Природа опасного вещества в настоящее время устанавливается. Согласно имеющимся данным, жильцы дома эвакуированы.

