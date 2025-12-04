Москвич вдохнул неизвестный газ и попал в больницу Житель Москвы получил отравление неизвестным газом в своей квартире

Мужчина в Москве отравился неизвестным газом в своей квартире, в результате чего он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел утром в жилом доме на Нижегородской улице.

Пострадавшего жильца восьмого этажа госпитализировала бригада скорой помощи. На месте работают полиция и спасатели МЧС, которые вошли в квартиру в специальных защитных костюмах. Природа опасного вещества в настоящее время устанавливается. Согласно имеющимся данным, жильцы дома были эвакуированы.

Ранее начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что ученики одной из городских школ получили отравление газом в ходе учебных занятий. По его информации, во время урока биологии дети почувствовали запах, похожий на бытовой газ, после чего у них появились головные боли, а одна из девочек упала в обморок.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в гаражном кооперативе города Железногорска найдены тела четырех погибших молодых людей. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.