Школьники массово отравились опасным веществом во время урока Ученики школы в Краснодаре отравились бытовым газом во время урока

Учащиеся краснодарской школы получили отравление газом в ходе учебных занятий, передает РЕН ТВ со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по городу Артема Коноваленко. По его данным, во время урока биологии школьники почувствовали запах, аналогичный бытовому газу, после чего у них возникли головные боли, а одна из учениц потеряла сознание.

На уроке биологии дети пожаловались на странный запах, напоминающий бытовой газ, и боли в голове. Одной девочке в классе стало плохо и она упала в обморок, — говорится в сообщении.

Ранее в столичном учебном заведении на западе города учащиеся девятого класса получили отравление, приняв транквилизатор в сочетании со спиртным. Несовершеннолетние употребили опасную смесь непосредственно в здании школы. Пятеро пострадавших подростков были госпитализированы, их состояние медики оценили как стабильное.

Позже прокуратура Москвы инициировала проверку после инцидента в столичной школе. В рамках расследования правоохранительные органы определят все обстоятельства случившегося и оценят соблюдение законодательства о защите несовершеннолетних, а также качество профилактической работы ответственных должностных лиц.