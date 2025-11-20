Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:53

Школьники массово отравились опасным веществом во время урока

Ученики школы в Краснодаре отравились бытовым газом во время урока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Учащиеся краснодарской школы получили отравление газом в ходе учебных занятий, передает РЕН ТВ со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по городу Артема Коноваленко. По его данным, во время урока биологии школьники почувствовали запах, аналогичный бытовому газу, после чего у них возникли головные боли, а одна из учениц потеряла сознание.

На уроке биологии дети пожаловались на странный запах, напоминающий бытовой газ, и боли в голове. Одной девочке в классе стало плохо и она упала в обморок, — говорится в сообщении.

Ранее в столичном учебном заведении на западе города учащиеся девятого класса получили отравление, приняв транквилизатор в сочетании со спиртным. Несовершеннолетние употребили опасную смесь непосредственно в здании школы. Пятеро пострадавших подростков были госпитализированы, их состояние медики оценили как стабильное.

Позже прокуратура Москвы инициировала проверку после инцидента в столичной школе. В рамках расследования правоохранительные органы определят все обстоятельства случившегося и оценят соблюдение законодательства о защите несовершеннолетних, а также качество профилактической работы ответственных должностных лиц.

Краснодар
школы
ученики
отравления
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады зарегистрировали постановление об экстрадиции коррупционеров
Мягкие акценты: подушки и пледы как инструмент дизайна
«Безумие»: Венгрия намерена оставить «украинскую мафию» без денег
Силуанов назвал важной задачей сокращение теневого сектора в 2026 году
Стало известно, где обитают смертельно опасные кубомедузы
Раскрыто, что грозит актеру из «Убойной силы» за порносъемку с ребенком
«Новаций нет»: Песков поставил точку в вопросе украинского урегулирования
В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи
Украина получила 1000 тел военных ВСУ
Трамп сыграл в футбол с Роналду в Белом доме и опубликовал видео
Песков раскрыл, как Путин поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
«Будем добиваться»: Силуанов раскрыл детали ситуации с федбюджетом России
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Интимный скандал, развод, слухи о любовницах: как живет Дмитрий Дибров
Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд
Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи
В Госдуме оценили сообщения о новом мирном плане США по Украине
Мишустин рассказал о новых решениях для КПП на границах
Загадочная девушка появилась в деле о покушении на офицера Минобороны РФ
В Раде потребовали увольнения Умерова и Ермака
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.