Умер легендарный бригадир БАМа

Умер бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали Иван Варшавский, открывший движение поездов по всему БАМу, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. Ему было 87 лет.

Печальные вести из Тынды: не стало Ивана Николаевича Варшавского — легенды БАМа, Героя Социалистического Труда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря, — написал Орлов.

Губернатор отметил, что лично знал Варшавского, и подчеркнул его мудрость, силу духа и приверженность региону. Он также выразил соболезнования родным, близким и всем, кто его знал.

Варшавский руководил бригадой, которая соединила рельсы на разъезде Балтуха в Читинской области и открыла движение поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. В последние годы легендарный строитель жил в Тынде.

