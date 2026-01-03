Новый год — 2026
03 января 2026 в 16:00

Умер легендарный бригадир БАМа

Умер открывший движение поездов по БАМу бригадир Иван Варшавский

Иван Варшавский Иван Варшавский Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Умер бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали Иван Варшавский, открывший движение поездов по всему БАМу, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. Ему было 87 лет.

Печальные вести из Тынды: не стало Ивана Николаевича Варшавского — легенды БАМа, Героя Социалистического Труда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря, — написал Орлов.

Губернатор отметил, что лично знал Варшавского, и подчеркнул его мудрость, силу духа и приверженность региону. Он также выразил соболезнования родным, близким и всем, кто его знал.

Варшавский руководил бригадой, которая соединила рельсы на разъезде Балтуха в Читинской области и открыла движение поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. В последние годы легендарный строитель жил в Тынде.

Ранее в Кирове в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Кокорин. Он был призван на фронт в 1943 году, участвовал в боях за Ленинград и после войны трудился на заводе, а в 2025 году получил звание почетного гражданина города.

