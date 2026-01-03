Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни Ветеран Великой Отечественной войны Василий Кокорин умер в возрасте 100 лет

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Кирова Василий Кокорин умер в возрасте 100 лет, заявил в Telegram-канале глава местной администрации Вячеслав Симаков. По его словам, пенсионер совсем немного не дожил до своего очередного дня рождения.

Лично был знаком с Василием Васильевичем. В прошлом году мне выпала честь поздравить его со 100-летием. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана, — подчеркнул Симаков.

Кокорин родился 6 января 1925 года. В 1943 году его призвали в армию и отправили на фронт. Он участвовал в боях за Ленинград, был ранен. В мае 1945 года Кокорин в составе советских войск отправился на Дальний Восток. После войны трудился на кировском заводе. В 2025 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Кирова».

Ранее ветеран Великой Отечественной войны и войны с Японией Григорий Тихонов скончался в возрасте 100 лет в Саратове. Он родился в 1925 году в селе Колено и с ранних лет работал в колхозе. В 1943 году был призван в армию, участвовал в боевых действиях против Японии и продолжал службу до 1950 года, в том числе в конвойных войсках МВД.

До этого стало известно, что на 103-м году жизни умер ветеран Петр Зинченко. В феврале 1945 года он защищал Ялтинскую конференцию лидеров союзных держав — советского вождя Иосифа Сталина, а также президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.