Скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны и войны с Японией Григорий Тихонов скончался в возрасте 100 лет в Саратове, сообщил глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким и родным советского военного.

На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Тихонов Григорий Иванович, — написал Исаев.

Тихонов родился в 1925 году в селе Колено и с ранних лет работал в колхозе. В 1943 году был призван в армию, участвовал в боевых действиях против Японии и продолжал службу до 1950 года, в том числе в конвойных войсках МВД.

После демобилизации Тихонов трудился рабочим и водителем, активно участвовал в ветеранской работе. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями «За Победу над Японией» и «За Победу над Германией».

