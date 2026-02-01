В Париже прошла церемония в честь годовщины Сталинградской битвы

В Париже состоялась торжественная церемония, посвященная годовщине исторической победы в Сталинградской битве, передает ТАСС. Мероприятие прошло на площади, названной в честь этого переломного сражения Великой Отечественной войны.

Главный урок для нас сегодня заключается в том, что Сталинград был не просто переломным моментом в войне, который привел к поражению нацизма, но и предупреждением — чтобы ничего подобного более не повторилось, — заявил историк и журналист русского происхождения, глава организационного комитета Дней русской книги во Франции Дмитрий де Кошко.

В церемонии приняли участие ветераны французского Сопротивления, представители молодежных организаций и российские соотечественники. Участники возложили цветы к памятнику и почтили память павших минутой молчания.

Ранее Волгоград временно сменил название на Сталинград на основных въездах в город накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Дорожные указатели с историческим названием города-героя установили 1 февраля, а 2 февраля празднуется день окончания сражения.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов предложил вернуть советские названия всем географическим, культурным и историческим объектам, переименованным в период перестройки. Он назвал эти решения неправильными и привел в пример Российскую государственную библиотеку, которую в народе до сих пор называют Ленинской.