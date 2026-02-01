Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 18:43

Волгоград превратился в Сталинград

На въездах в Волгоград временно установили указатели «Сталинград»

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Волгоград временно сменил название на Сталинград на основных въездах в город накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщает РИА Новости. Дорожные указатели с историческим именем города-героя установили 1 февраля, а 2 февраля празднуется день окончания сражения.

Такая замена указателей производится ежегодно по решению городской думы в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Всего Волгоград официально возвращает название Сталинград девять раз в году, включая 2 февраля, 9 мая, 22 июня и другие дни воинской славы.

Впервые практика временной смены названия на въездных указателях была применена в ноябре 2022 года в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. С тех пор это стало ежегодной традицией в дни наиболее значимых исторических событий.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил вернуть советские названия всем географическим, культурным и историческим объектам, переименованным с именем Владимира Ленина в период перестройки. Он назвал эти решения неправильными и привел в пример Российскую государственную библиотеку, которую в народе до сих пор называют «Ленинской».

