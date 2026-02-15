Строители слили цемент в канализацию и затопили несколько квартир в Калуге

В Калуге строители вылили цемент в общедомовую канализацию новостройки и затопили несколько квартир, сообщает Калугаоблводоканал. Там добавили, что последствия могли бы затронуть и центральную канализацию, если бы управляющая компания не среагировала вовремя. Горожанам напомнили, что система канализации предназначена исключительно для отвода бытовых стоков и не рассчитана на утилизацию средств гигиены, строительных смесей и любых посторонних предметов.

На девятом этаже строители по небрежности вылили цемент в общедомовую систему водоотведения. В результате их халатности возник засор, который привел к затоплению квартир на нескольких этажах, — говорится в публикации.

