15 февраля 2026 в 12:19

Строители слили цемент в канализацию и затопили несколько квартир в Калуге

В Калуге строители вылили цемент в общедомовую канализацию новостройки и затопили несколько квартир, сообщает Калугаоблводоканал. Там добавили, что последствия могли бы затронуть и центральную канализацию, если бы управляющая компания не среагировала вовремя. Горожанам напомнили, что система канализации предназначена исключительно для отвода бытовых стоков и не рассчитана на утилизацию средств гигиены, строительных смесей и любых посторонних предметов.

На девятом этаже строители по небрежности вылили цемент в общедомовую систему водоотведения. В результате их халатности возник засор, который привел к затоплению квартир на нескольких этажах, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Феодосии уже почти три месяца происходят возгорания газовых труб. Жильцы опасаются оставаться в квартирах и регулярно обращаются в экстренные службы. Они пожаловались, что им не помогают решать проблему, а советуют пить успокоительные.

До этого москвич погиб из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Трагический инцидент произошел на Чертановской улице в Южном административном округе столицы. В итоге из дома пришлось эвакуировать 20 человек.

