04 февраля 2026 в 16:32

Россиянин погиб из-за прорыва трубы с кипятком

Москвич погиб из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на Чертановской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвич погиб из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в доме, передает Telegram-канал «112». Трагический инцидент произошел на Чертановской улице в Южном административном округе столицы. По данным канала, подъезд был обесточен из-за чрезвычайного происшествия. В результате из дома эвакуировано 20 человек.

До этого в Санкт-Петербурге на 5-й Советской улице автомобиль провалился под асфальт на проезжей части. Несколькими часами ранее на этом же месте произошел прорыв труб горячего водоснабжения, что привело к сильному задымлению и ухудшению видимости на дороге. В частности, машина наполовину погрузилась в образовавшуюся яму, заполненную водой.

Ранее сообщалось, что в Ангарске произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой несколько кварталов остались без тепло- и водоснабжения. Прорыв трубы с горячей водой на улице Энгельса привел к нарушению работы социальных учреждений и отсутствию отопления в жилых домах.

