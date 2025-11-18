Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 07:47

Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска

Mash: в Ангарске из-за прорыва трубы школы и детсады остались без отопления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ангарске произошла масштабная коммунальная авария, в результате которой несколько кварталов остались без теплоснабжения и водоснабжения. Прорыв трубы с горячей водой на улице Энгельса привел к нарушению работы социальных учреждений и отсутствию отопления в жилых домах, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента. Как сообщают местные жители, происшествие случилось около четырех часов утра, сопровождаясь характерным грохотом и шумом в коммуникациях.

Пострадали жители 189-го, 206-го, 209-го и 210-го кварталов, где было полностью прекращено движение транспорта на участке от перекрестка с улицей Красной. Социальная инфраструктура, включая школы, детские сады и поликлинику, временно приостановила работу в обычном режиме.

В образовательных учреждениях введен особый график работы: детские сады временно переводят воспитанников в другие дошкольные учреждения, а школьные занятия перенесены на вторую смену. Медицинским работникам пришлось использовать дополнительные обогревательные приборы для поддержания температурного режима в помещениях.

Специалисты аварийных служб в настоящее время проводят необходимые ремонтные работы на поврежденном участке теплосети. Первоначальные сроки восстановления подачи тепла и воды были перенесены на 14 часов. Местные власти обещают, что завтра все учреждения смогут работать в стандартном режиме.

Ранее в Омском районе вблизи поселка Ростовка было зафиксировано возгорание в полевой зоне. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

