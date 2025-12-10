ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:33

В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ-9 Байкальской энергетической компании в Ангарске, заявили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Из-за вышедших из строя котлов в 1546 домах и 121 соцобъекте была ограничена подача тепла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, <...> в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе ввели муниципальный режим ЧС. В ремонте Байкальская энергетическая компания задействовала 250 специалистов. Спустя некоторое время один из котлоагрегатов удалось вновь запустить. Полное завершение работ намечено на 11 декабря.

До этого появились кадры крупного пожара на складах около тепловой электроцентрали «Красноярская ТЭЦ-1», которая считается одной из крупнейших и старейших ТЭЦ Сибири. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь охватил бокс, внутри которого находились четыре автомобиля.

Ангарск
ТЭЦ
аварии
Иркутская область
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в среду, 10 декабря: снег сохранится или исчезнет?
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась уехать из Китая с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ
Живодер в российском регионе залил лошадям кислоту в рот
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.