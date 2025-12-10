В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ

Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ-9 Байкальской энергетической компании в Ангарске, заявили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Из-за вышедших из строя котлов в 1546 домах и 121 соцобъекте была ограничена подача тепла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, <...> в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе ввели муниципальный режим ЧС. В ремонте Байкальская энергетическая компания задействовала 250 специалистов. Спустя некоторое время один из котлоагрегатов удалось вновь запустить. Полное завершение работ намечено на 11 декабря.

До этого появились кадры крупного пожара на складах около тепловой электроцентрали «Красноярская ТЭЦ-1», которая считается одной из крупнейших и старейших ТЭЦ Сибири. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь охватил бокс, внутри которого находились четыре автомобиля.