Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири

Появились кадры крупного пожара на складах около тепловой электроцентрали «Красноярская ТЭЦ-1», которая считается одной из крупнейших и старейших ТЭЦ Сибири, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Как пишет канал, огонь охватил бокс, внутри которого четыре автомобиля. В округе слышны взрывы канистр с бензином. На кадрах видно, что пожар становится сильнее: языки пламени и столб дыма заметны издалека. Информация о причинах возгорания пока не поступала. Прибывшие пожарные пытаются не допустить возгорания КрасТЭЦ.