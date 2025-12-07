ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:43

Число жертв пожара в ночном клубе выросло

При пожаре в ночном клубе на юго-западе Индии погибли не менее 25 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число погибших в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа возросло до 25 человек, сообщил начальник полиции Алок Кумар. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона на кухне заведения, передает газета Times of India.

В материале говорится, что среди погибших подтверждена гибель как минимум четырех туристов и 14 сотрудников клуба. Личности еще семи человек устанавливаются. Не менее 50 человек получили травмы.

Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в клубе Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа. В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств трагедии.

Ранее генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов заявил, что российских граждан среди погибших при пожаре в ночном клубе в южном индийском штате Гоа, по предварительным данным, нет. Он уточнил, что сейчас проверяют информацию о жертвах.

До этого шесть человек погибли, 11 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Османие на юге республики. Пассажирский транспорт въехал в грузовик, двигавшийся в том же направлении. От удара транспортное средство получило значительные повреждения.

