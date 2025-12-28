Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:20

Штормовой ветер обрушился на Калининград и повалил десятки деревьев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Штормовой ветер обрушился на Калининградскую область в это воскресенье, 28 декабря, сообщили в управлении МЧС России по региону. Скорость порывов достигала 19 метров в секунду. В общей сложности ветер повалил три десятка деревьев, при этом никто из местных жителей не пострадал, передает РИА Новости.

В Калининграде максимальные порывы ветра составили 19 метров в секунду. Зарегистрировано падение 30 деревьев на территории региона, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

При этом в Зеленоградском районе скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Максимальные порывы зафиксировали в городе Пионерском и поселке Рыбачий.

В МЧС добавили, что до конца воскресенья в Калининградской области сохранится северо-западный ветер скоростью 12–17 метров в секунду. На побережье порывы будут до 20 метров в секунду.

Ранее Камчатка оказалась во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника. В регионе остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества.

Калининградская область
Калининград
ветер
шторм
погода
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Трамп раскрыл, почему США подменяют ООН
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.