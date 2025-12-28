Штормовой ветер обрушился на Калининград и повалил десятки деревьев

Штормовой ветер обрушился на Калининградскую область в это воскресенье, 28 декабря, сообщили в управлении МЧС России по региону. Скорость порывов достигала 19 метров в секунду. В общей сложности ветер повалил три десятка деревьев, при этом никто из местных жителей не пострадал, передает РИА Новости.

В Калининграде максимальные порывы ветра составили 19 метров в секунду. Зарегистрировано падение 30 деревьев на территории региона, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

При этом в Зеленоградском районе скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Максимальные порывы зафиксировали в городе Пионерском и поселке Рыбачий.

В МЧС добавили, что до конца воскресенья в Калининградской области сохранится северо-западный ветер скоростью 12–17 метров в секунду. На побережье порывы будут до 20 метров в секунду.

Ранее Камчатка оказалась во власти мощных снегопадов, с которыми не справляется коммунальная техника. В регионе остановлен общественный транспорт, происходят отключения электричества.