«Португальские кораблики» атаковали россиян на популярном пляже

Минимум трое российских туристов пострадали от смертельно опасных медуз, известных как португальский военный кораблик, на Кубе, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, эти морские животные атаковали берег у отеля Sol Palmeras в Варадеро после недавнего шторма.

Отмечается, что некоторые отдыхающие пытались помочь медузам, толкая их голыми ногами к воде. В результате россияне получили сначала двухнедельный зуд, а потом разъедающие кожу ожоги. Еще двое наткнулись на физалий во время купания, не заметив их из-за окраса.

Ранее сообщалось, что туристы из России столкнулись с нашествием медуз на популярных пляжах Гоа, особенно в районах Калангут и Кандолим. Купальщики отметили участившиеся случаи укусов, вызывающих ожоги, зуд и аллергические реакции.

До этого стало известно, что 60-летняя россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже в Дубае: у нее развился отек Квинке после укуса ярко-голубой медузы. У туристки опухла рука, она начала терять сознание. Женщину реанимировали прямо на пляже.