18 декабря 2025 в 12:24

Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей

На пляжах Гоа российские туристы столкнулись с нашествием медуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз на популярных пляжах Гоа, особенно в районах Калангут и Кандолим, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». Купальщики отмечают участившиеся случаи укусов, вызывающих ожоги, зуд и аллергические реакции.

Туристы используют антигистаминные препараты и мази для облегчения симптомов. Доцент кафедры биологии Пироговского университета Оксана Минкина предупредила, что укусы медуз могут вызывать более серьезные последствия, включая судороги, отек дыхательных путей, затрудненное дыхание и общую слабость. Она подчеркнула опасность ожогов для детей и людей с повышенной чувствительностью.

Медики рекомендуют избегать промывания ожогов пресной водой, так как это может усилить боль. Вместо этого следует использовать морскую воду, удалить остатки щупалец пинцетом (при наличии) и нейтрализовать яд лимонным соком, пятипроцентным уксусом или раствором пищевой соды. После можно принять антигистаминное средство.

Ранее россиянин едва не умер на Бали из-за ошибки индонезийских врачей. После серьезной аварии на байке в начале ноября мужчину госпитализировали в больницу региона Бадунг, где 10 дней медики лечили лихорадку лишь парацетамолом.

