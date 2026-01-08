Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 09:12

Азовское море может стать источником ценных биоресурсов

Власти России задумались о масштабной добыче медуз в Азовском море

г. Мариуполь г. Мариуполь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские власти к 2030 году планируют изучить возможности промышленной добычи и переработки медуз в Азовском море, говорится в стратегии развития Приазовья, с которой ознакомился ТАСС. Соответствующий доклад правительству должны будут подготовить Минобрнауки и Росрыболовство.

Инициатива обусловлена уникальными условиями водоема, способствующими активному размножению желетелого планктона, В документе указано, что этому процессу помогает повышенная соленость, температура и раннее весеннее прогревание воды.

Ранее министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки заявил, что Токио и Москва не смогли согласовать лимиты вылова и перечень водных биоресурсов на 2026 год. Обсуждение касалось добычи в исключительных экономических зонах обоих государств. Глава аграрного ведомства подчеркнул, что японская сторона в ходе диалога отстаивает свои национальные интересы.

Кроме того, рыбопромышленники предложили создать федеральный реестр недобросовестных участников аукционов на рыбоводные участки с последующим запретом для них на новые торги. Инициатива обусловлена случаями уклонения победителей от подписания договоров, что приводит к срыву процедуры.

Азовское море
медузы
Россия
промышленность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинца призвали в ВСУ без одной части тела
В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка умерла после лечения сиропом от кашля
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.