Азовское море может стать источником ценных биоресурсов Власти России задумались о масштабной добыче медуз в Азовском море

Российские власти к 2030 году планируют изучить возможности промышленной добычи и переработки медуз в Азовском море, говорится в стратегии развития Приазовья, с которой ознакомился ТАСС. Соответствующий доклад правительству должны будут подготовить Минобрнауки и Росрыболовство.

Инициатива обусловлена уникальными условиями водоема, способствующими активному размножению желетелого планктона, В документе указано, что этому процессу помогает повышенная соленость, температура и раннее весеннее прогревание воды.

Ранее министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки заявил, что Токио и Москва не смогли согласовать лимиты вылова и перечень водных биоресурсов на 2026 год. Обсуждение касалось добычи в исключительных экономических зонах обоих государств. Глава аграрного ведомства подчеркнул, что японская сторона в ходе диалога отстаивает свои национальные интересы.

Кроме того, рыбопромышленники предложили создать федеральный реестр недобросовестных участников аукционов на рыбоводные участки с последующим запретом для них на новые торги. Инициатива обусловлена случаями уклонения победителей от подписания договоров, что приводит к срыву процедуры.