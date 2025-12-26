Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 08:50

Япония признала провал переговоров с Россией по морепродуктам

Япония и Россия не смогли договориться о квотах на добычу морепродуктов

Фото: Leonid Dubeykovskyi/Russian Look/Global Look Press
Япония и Россия не достигли соглашения по поводу квот на вылов морепродуктов, а также их ассортимента на 2026 год, заявил министр сельского хозяйства Страны восходящего солнца Норикадзу Судзуки. Как пишет Kyodo, переговоры касались промысла в исключительных экономических зонах двух стран. По словам главы ведомства, власти стараются защитить национальные интересы государства.

Мы продолжим стремиться достичь результата, который защищал бы национальные интересы Японии, — сказал министр.

Японское издание добавляет, что если соглашение не будет достигнуто, то это негативно скажется на японских рыбаках. В первую очередь это коснется тех, кто специализируется на ловле тихоокеанской трески.

Ранее сообщалось, что общий объем экспорта российской рыбы и морепродуктов в Японию за период с января по октябрь 2025 года составил 99 тыс. тонн. Показатель на 10% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года. Поставки мороженого минтая показали рост в 3,5 раза, достигнув 1,7 тыс. тонн. Продажи филе минтая увеличились на 35%, составив 5 тыс. тонн. Кроме того, на 30% возросли объемы экспорта сурими, изготовленного из минтая.

