Россия на 10% нарастила экспорт рыбы в одну страну

За первые десять месяцев 2025 года объем экспорта российской рыбы и морепродуктов в Японию составил 99 тыс. тонн, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в Рыбном союзе России. Так, экспорт мороженого минтая вырос в 3,5 раза, достигнув 1,7 тыс. тонн, а поставки его филе увеличились на 35%, до 5 тыс. тонн. Также на 30% выросли продажи сурими из минтая.

В то же время поставки в Японию мороженого краба-стригуна опилио в натуральном выражении сократились на 15%, до 10 тыс. тонн, а камчатского краба — на 35%, до 2,4 тыс. тонн. Эксперты объясняют эту динамику переориентацией российских добытчиков краба на китайский рынок.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам года может войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров свинины. Сейчас список лидеров включает США, Европейский союз, Бразилию, Канаду и Чили. За первые 10 месяцев года Россия уже отправила за рубеж более 324 тыс. тонн продукции свиноводства. Основные импортеры российской свинины — Белоруссия, Вьетнам, КНР, Армения и Казахстан.