Владелец магазинов в Китае преподнес сотрудникам необычные подарки

Владелец сети ювелирных магазинов в китайской провинции Хэнань сделал своим работникам необычный и щедрый новогодний подарок. Во время корпоративного мероприятия он вручил каждому сотруднику по золотому слитку весом один грамм с собственной подписью, сообщает гонконгское издание Standard.

По данным газеты, молодому предпринимателю всего 21 год, и он уже является владельцем примерно восьми ювелирных магазинов в городе Сюйчан, население которого превышает четыре млн человек. Название компании и личные данные основателя не разглашаются. Стоимость каждого подаренного слитка оценивается примерно в 500 юаней (около $71,7, 5,5 тыс. рублей).

С момента открытия магазинов он раздал порядка 80-90 грамм золота, — сообщает Standard.

Помимо золотых подарков для всего коллектива, молодой владелец проявил особую заботу о беременных сотрудницах. Он выплатил им единовременную поддержку, а также пообещал сохранить полную оплату труда и гарантировать место работы на время отпуска по беременности и родам. Как сообщает издание, такое решение было принято после случая, когда одна из работниц скрыла свою беременность, опасаясь увольнения.

