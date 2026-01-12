США предпочли российскую гречку канадской

С января по октябрь 2025 года Россия заняла первое место среди поставщиков гречки на американский рынок, сместив с лидерской позиции Канаду, передает РИА Новости со ссылкой на статистику США. За этот период российские компании отправили в США гречку на сумму $1,8 млн (140,8 млн рублей), тогда как канадские поставки составили $1,6 млн (125,1 млн рублей).

Последний подобный рекорд фиксировался в 2022 году — $3,3 млн (258,1 млн рублей). В топ-5 поставщиков гречихи в 2025 году вошли Украина — $155,3 тыс. (12,1 млн рублей), Китай — $121,7 тыс. (9,5 млн рублей) и Литва — $119,7 тыс. (9,3 млн рублей).

До этого появилась информация, что США нарастили закупки российских удобрений на 44% по итогам 10 месяцев 2025 года. Экспорт достиг $1,359 млрд (107 млрд рублей), что стало максимальным показателем с 2022 года. На первом месте — Канада с показателем $3,1 млрд (245 млрд рублей). Третье место в рейтинге заняла Саудовская Аравия с экспортом на $420,6 млн (32,9 млрд рублей). В топ-10 стран-поставщиков также вошли Катар, Израиль, Тринидад и Тобаго, Мексика, Нигерия, Алжир и Литва.