Сколько варить гречку, манку, рис, ячку: рассчитываем время идеальной крупы

Сколько нужно варить различные крупы: гречку, манку, рис, ячку и другие

Вопрос о том, сколько варить гречку, манку, рис, ячку, волнует каждого, кто хочет получить идеальный гарнир, а не кашу-размазню. Ответ простой: гречка варится 15–20 минут, манка — 4–5 минут, рис — от 15 до 20 минут в зависимости от сорта, а ячневая крупа — 15–30 минут. Разница во времени объясняется строением и плотностью зерна: чем тверже оболочка крупы и крупнее зерно, тем дольше оно поглощает воду и доходит до мягкости.

Почему крупы варятся по-разному

Каждая крупа — это зерно с разной степенью обработки и разной плотностью крахмальных зерен внутри. Манка — это фактически тонко перемолотая пшеница, ее частицы маленькие и быстро набухают в горячей жидкости. Гречка и ячка — более цельные зерна, им нужно больше времени, чтобы вода проникла внутрь и размягчила структуру.

Гречку в кастрюле на воде варят 15–20 минут после закипания на слабом огне под крышкой. Пропорция классическая: 1 стакан крупы на 2 стакана воды. После того как огонь выключен, кастрюлю обязательно оставляют настояться еще 10 минут — так зерна дополнительно набухают, каша получается рассыпчатой.

Манная каша готовится быстрее остальных круп — всего за 4–5 минут. На 2 столовые ложки крупы берут стакан жидкости. Манку из твердых сортов пшеницы (маркировка «Т» или «ТМ») варят дольше — 10–15 минут.

Длиннозерный и белый шлифованный рис готовится 15–20 минут. Круглый рис варят около 20 минут. Рис басмати доводят до кипения, затем убавляют огонь и варят 15–20 минут, после чего дают постоять под крышкой еще 10 минут. Пропаренный рис требует чуть больше времени — около 25 минут.

Ячневую крупу для рассыпчатого гарнира варят 15–20 минут, для вязкой каши — 25–30 минут. Пропорция воды к крупе — 3:1. После варки кашу рекомендуется накрыть и дать постоять 15 минут, тогда вкус становится насыщеннее.

Нюансы приготовления

У каждой крупы есть свои хитрости:

Манку нельзя засыпать в холодную воду или молоко сразу большой порцией — образуются комки. Крупу добавляют тонкой струйкой в уже горячую жидкость и сразу перемешивают.

Гречку можно предварительно прокалить на сухой сковороде 3–5 минут — это усилит ореховый аромат и сократит время варки.

Рис не перемешивают во время варки минимум первые 15–20 минут, иначе выделяется лишний крахмал и каша становится клейкой.

Ячку нужно периодически помешивать, особенно если варите на молоке, и следить, чтобы не пригорала ко дну.

Итак, если вам нужен быстрый ответ на вопрос, сколько варить гречку, манку, рис, ячку: быстрее всех справится манка — 4–5 минут, гречка и длиннозерный рис потребуют 15–20 минут, ячка займет от 15 до 30 минут в зависимости от желаемой консистенции. Главный совет: соблюдайте пропорции воды и крупы, не поднимайте крышку без нужды во время варки и давайте любой каше настояться после выключения огня — это несложно, но именно это делает гарнир по-настоящему вкусным.

