Настоящая купеческая гречка: не просто каша, а полноценный ужин с историей. Готовится в одной посуде, согревает и насыщает

Это блюдо — воплощение домашнего уюта и практичности. Сочетание рассыпчатой гречки, нежной индейки и сладковатых овощей, томленных вместе, создает гармоничный вкус, который не требует отдельного гарнира. Идеальный выбор для питательного семейного ужина.

Что понадобится

Филе индейки (малое) — 400 г, гречневая крупа (ядрица) — 200 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), морковь — 1 шт. (крупная), чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., вода — около 400 мл, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Филе индейки нарезаю небольшими брусочками. Лук шинкую перьями, морковь натираю на крупной терке, чеснок мелко рублю. Гречку перебираю и тщательно промываю в холодной воде. В сковороде с толстым дном разогреваю масло и обжариваю кусочки индейки до легкой румяной корочки. Добавляю лук и морковь, пассерую около 10 минут на среднем огне, пока овощи не станут мягкими. Всыпаю промытую гречку, добавляю чеснок, соль и перец, хорошо перемешиваю. Заливаю содержимое кипятком так, чтобы вода покрывала смесь примерно на 2 см. Убавляю огонь до минимального, плотно накрываю сковороду крышкой и томлю 20 минут, не перемешивая.

По истечении времени проверяю: вода должна полностью впитаться. Снимаю сковороду с огня и, не открывая крышки, даю блюду настояться еще 10 минут. Подаю горячим, идеально — с хрустящими солеными огурцами или квашеной капустой.

