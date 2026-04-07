Настоящая магия экономной кухни! Готовил эту гречку еще в студенчестве — обновил рецепт и получил топовый ужин

Это блюдо — гимн сытности и практичности. Всего один казан, доступные ингредиенты, а на выходе — полноценный ужин с рассыпчатой гречкой, нежным мясом и ароматными овощами, который впечатлит даже искушенных едоков.

Что понадобится

Свинина (лопатка или шея) — 500 г, гречневая крупа — 300 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 1–2 шт., чеснок — 3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., зелень петрушки — 1 пучок, смесь сухих трав (прованские, итальянские) — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — 2–2,5 ч. л., лавровый лист — 1–2 шт., кипяток — 1 л.

Как готовлю

Свинину нарезаем кубиками примерно 2х2 см. Гречку промываем и откидываем на сито. В разогретом на сильном огне казане с маслом обжариваем мясо до румяной корочки 8–10 минут, посолив и поперчив.

Лук шинкуем полукольцами, морковь нарезаем тонкими брусочками или натираем на крупной терке. Добавляем овощи к мясу, убавляем огонь до среднего и пассеруем 5–7 минут до мягкости лука и моркови.

Вводим томатную пасту, мелко рубленный чеснок, сухие травы и большую часть нарезанной петрушки, обжариваем еще 2 минуты.

Разравниваем содержимое казана и сверху высыпаем гречку. Вливаем кипяток, добавляем оставшуюся соль и лавровый лист. Доводим до кипения и готовим на сильном огне без крышки.

Затем делаем в гречке несколько глубоких проколов до дна деревянной палочкой, накрываем казан крышкой, убавляем огонь до минимального и томим 20–25 минут до полного впитывания жидкости.

