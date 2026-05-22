Про дорогие гарниры можно забыть — эту кашу готовлю раз в три дня. Хоть с медом, хоть с мясом

Про дорогие гарниры можно забыть — эту кашу готовлю раз в три дня. Хоть с медом, хоть с мясом

Поразительно, как из обычной пшеничной крупы можно получить такое нежное, «пуховое» блюдо. Секрет не в сложных манипуляциях, а в правильном укутывании после варки. Всего 20 минут на плите, 15 минут «отдыха» — и у вас на столе полноценный завтрак или гарнир.

Что понадобится

Крупа «Артек» — 200 г, вода — 600 мл, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л. (по желанию), масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Крупу перебираю от мусора на светлой поверхности, затем промываю. Если хочу вязкую кашу — ополаскиваю один раз, если рассыпчатую — до прозрачной воды.

Засыпаю в кастрюлю (обязательно с толстым дном), заливаю водой и ставлю на маленький огонь. Как только закипит, солю, убавляю огонь до слабого и варю 20 минут, помешивая.

Главный лайфхак: после выключения кастрюлю плотно закрываю и укутываю в полотенце на 15 минут. За это время крупа доходит до идеальной консистенции — становится нежной и воздушной. В конце добавляю масло, сахар по вкусу и сразу подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.