07 апреля 2026 в 15:06

Додумался же до такого — соединить остатки гречки и риса! А оказалось безумно вкусно — вот рецепт

Откажитесь от привычного выбора «или рис, или гречка»! Их тандем в компании с ароматными овощами и мясным фаршем открывает новый уровень сытности и глубины вкуса.

Что понадобится

Говяжий фарш — 400 г, рис — 100 г, гречневая ядрица — 100 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная), морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., вода горячая — 500 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Рис и гречку перебрать и промыть. Лук нарезать крупным кубиком, морковь натереть на крупной терке.

В сковороде с толстым дном и высокими бортами разогреть масло. Обжарить лук с морковью на среднем огне 5–7 минут до мягкости.

Добавить фарш, разломать комки и жарить вместе с овощами около 10 минут до легкой румяности. Всыпать промытые крупы, посолить и перемешать.

Влить горячую воду, добавить пропущенный через пресс чеснок. После закипания убавить огонь до минимального, плотно накрыть крышкой и томить около 30 минут, пока крупы не впитают всю жидкость.

Проверить на готовность, при необходимости досолить, поперчить, перемешать и дать настояться под крышкой еще 10 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

Читайте также
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Семья и жизнь
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Семья и жизнь
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Мясо по-французски наоборот с тертой картошкой: вкусный рецепт для застолья или выходных
Общество
Мясо по-французски наоборот с тертой картошкой: вкусный рецепт для застолья или выходных
Не рецепт, а азиатский экспресс — готовлю к ужину такой вок и чувствую себя гостем уютной токийской кафешки
Общество
Не рецепт, а азиатский экспресс — готовлю к ужину такой вок и чувствую себя гостем уютной токийской кафешки
Этот плов — настоящий спасатель для кошелька. Ловкая подмена мяса без ущерба для вкуса, зато с экономией
Общество
Этот плов — настоящий спасатель для кошелька. Ловкая подмена мяса без ущерба для вкуса, зато с экономией
еда
рецепты
мясо
рис
гречка
Дмитрий Демичев
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

