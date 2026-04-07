Додумался же до такого — соединить остатки гречки и риса! А оказалось безумно вкусно — вот рецепт

Додумался же до такого — соединить остатки гречки и риса! А оказалось безумно вкусно — вот рецепт

Откажитесь от привычного выбора «или рис, или гречка»! Их тандем в компании с ароматными овощами и мясным фаршем открывает новый уровень сытности и глубины вкуса.

Что понадобится

Говяжий фарш — 400 г, рис — 100 г, гречневая ядрица — 100 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная), морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., вода горячая — 500 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Рис и гречку перебрать и промыть. Лук нарезать крупным кубиком, морковь натереть на крупной терке.

В сковороде с толстым дном и высокими бортами разогреть масло. Обжарить лук с морковью на среднем огне 5–7 минут до мягкости.

Добавить фарш, разломать комки и жарить вместе с овощами около 10 минут до легкой румяности. Всыпать промытые крупы, посолить и перемешать.

Влить горячую воду, добавить пропущенный через пресс чеснок. После закипания убавить огонь до минимального, плотно накрыть крышкой и томить около 30 минут, пока крупы не впитают всю жидкость.

Проверить на готовность, при необходимости досолить, поперчить, перемешать и дать настояться под крышкой еще 10 минут перед подачей.

