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14 июня 2026 в 05:51

Этот рулет из говядины — мое топ-открытие сезона

Фото: D-NEWS.ru
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Перепробовал кучу начинок для мяса. Но сочетание лука-порея, сельдерея и — внезапно — хлебных крошек меня просто вырубило.

Ингредиенты

Телячья вырезка — 1 кг, лук-порей — 1 стебель, черешок сельдерея — 1 шт., крошки свежего белого хлеба — 50 г, сливочное масло — 1,5 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко шинкую лук-порей, сельдерей и петрушку. На сковороде грею смесь сливочного и растительного масла, бросаю туда овощи и обжариваю минут 7. Потом добавляю хлебные крошки, зелень, солю, перчу — начинка готова.

Важно разрезать мясо: делаю глубокий продольный надрез посередине, не доходя до края, а потом раскрываю кусок как книгу. Кладу внутрь начинку, заворачиваю рулет и перевязываю его шпагатом, чтобы ничего не вывалилось. Потом прячу его в рукав для запекания и отправляю в духовку на час с четвертью при 180 градусах. Достаю, нарезаю и чувствую себя французским поваром.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Рулет собрался за 15 минут. Телятина вышла такой нежной, что резалась вилкой. А внутри — сочный лук-порей и сельдерей, они дали какой-то невероятный аромат.

Проверено редакцией
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