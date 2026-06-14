Сливки, грибы и курица в одной сковороде — я наконец нашел то, что готовлю, когда лень, а хочется «вау»

Сливки, грибы и курица в одной сковороде — я наконец нашел то, что готовлю, когда лень, а хочется «вау»

Честно, я не фанат куриной грудки — сухая она часто. Но этот рецепт с грибами и сливками превращает ее в нежнейшее блюдо, которое тает во рту. Попробуй, не пожалеешь.

Ингредиенты

Куриное филе — 850 г, шампиньоны — 400 г, сыр (твердый) — 180 г, лук репчатый — 150 г, яйца — 2 шт., сливки (20%) — 200 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала я нарезаю куриное филе вдоль, чтобы получились тонкие пласты, и слегка отбиваю их через пленку. Тем временем лук рублю кубиками, а шампиньоны — пластинками и обжариваю их на сковороде до золотистости. Смешиваю грибы с тертым сыром и рубленым яйцом, солю и перчу — это начинка.

Теперь самое интересное: на каждый кусок курицы выкладываю начинку и сворачиваю плотный рулет, фиксируя края ниткой или зубочистками. Обжариваю рулетики со всех сторон до корочки, заливаю сливками, накрываю крышкой и тушу на слабом огне 15 минут. В итоге получается сочное мясо в нежном сливочном соусе, которое исчезает со стола быстрее, чем я успеваю налить себе компот.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат меня огорошил: куриная грудка, которую я всегда считал сухарем, оказалась нежной, как масло. Сливки пропитали мясо и грибы насквозь, а сверху образовалась аппетитная румяная корочка. Советую подавать с отварным картофелем или пастой — соус такой густой и ароматный, что я просто макал хлеб.