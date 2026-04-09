«Будущее цивилизованного мира»: Эррол Маск высоко оценил Москву

Отец Илона Маска Эррол предрек России будущее цивилизованного мира

Отец Илона Маска Эррол назвал Россию будущим цивилизованного мира, передает РИА Новости. Эррол Маск пришел к такому выводу после недавней поездки в Москву.

Отец миллиардера посетил столицу России и остался под впечатлением. Он назвал Москву самым цивилизованным городом из всех, что ему довелось увидеть за последние десять лет. Особенно его восхитила чистота на улицах. По его словам, в городе много зелени и хорошо обустроена инфраструктура.

Россия — это будущее для цивилизованного мира, — сказал Маск-старший.

Вместе с тем он признался, что его тревожит будущее некоторых крупных городов США. Среди прочих он упомянул Нью-Йорк. По его мнению, причиной могут стать действующие иммиграционные правила. При этом в России, считает Маск, действуют более строгие требования в этой сфере.

Ранее Эррол Маск в интервью заявил, что в конфликте с Украиной он поддерживает Россию. По его словам, действующая власть в Киеве вызывает вопросы.

«Будущее цивилизованного мира»: Эррол Маск высоко оценил Москву
