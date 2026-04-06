06 апреля 2026 в 03:26

Отец Илона Маска Эррол заявил о поддержке России в конфликте на Украине

Эррол Маск Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что поддерживает Россию в конфликте на Украине, передает РИА Новости. По его словам, украинская власть вызывает вопросы.

Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так, — сказал Маск.

Он также заявил, что Украина переводила выплаты бывшему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену. Маск-старший подчеркнул, что его позиция основана на личных наблюдениях и доступной информации.

Ранее Эррол сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский после истечения срока своих президентских полномочий в мае 2024 года больше не представляет Украину. По его словам, он общался с украинцами и понял, что они сами не осознают, что происходит в стране.

До этого отец Илона Маска заявил: Москва является лучшим городом в мире. По его словам, многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости». Он также отметил, что выбрал бы столицу, если бы захотел перебраться в Россию.

Илон Маск
Украина
Россия
Эррол Маск
