Отец Маска сделал тревожное заявление о Зеленском и украинцах Эррол Маск: Зеленский не представляет Украину после истечения срока в 2024 году

Владимир Зеленский после истечения срока своих президентских полномочий в мае 2024 года больше не представляет Украину, заявил отец миллиардера Илона Маска Эррол. По его словам, которые приводит РИА Новости, он общался с украинцами и понял, что они сами не осознают, что происходит в стране.

Он не избирался. Он не представляет Украину, — отметил Маск.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самостоятельный уход Зеленского с поста президента маловероятен из-за его властолюбия. Дипломат добавила, что этого не допустит и Запад, давший ему колоссальные средства и заинтересованный в коррупционных схемах.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.