Отец Маска рассказал о любимом городе в России

Отец Маска выбрал бы Москву в случае переезда в Россию

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press
Южноафриканский предприниматель, инженер, политический деятель и отец миллиардера Илона Маска Эррол сообщил, что выбрал бы Москву, если бы захотел перебраться в Россию. Он назвал столицу большой и красивой, передает ТАСС.

Знаете, нет, не думал пока [о переезде]. Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва. Это большой город, красивый, но это город. А мне больше нравится проживание за городом. Если бы я выбирал, да, я бы, наверное, подумал бы [о Москве], — добавил он.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск может выступить на Международном экономическом форуме стран СНГ. Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Гани уточнил, что мероприятие пройдет 3 апреля в Москве. Форум «35 лет СНГ. Развитие Большого евразийского партнерства» состоится в 18-й раз, оно традиционно служит площадкой для выработки практических решений по укреплению экономического сотрудничества.

До этого Маск назвал президента РФ Владимира Путина настоящим мужиком. Он отметил, что часто слушал выступления российского лидера, и считает, что тот всегда говорит разумные вещи и производит впечатление спокойного и уравновешенного человека.

Москва
Илон Маск
переезды
Эррол Маск
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

