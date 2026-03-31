Отец Маска рассказал о любимом городе в России Отец Маска выбрал бы Москву в случае переезда в Россию

Южноафриканский предприниматель, инженер, политический деятель и отец миллиардера Илона Маска Эррол сообщил, что выбрал бы Москву, если бы захотел перебраться в Россию. Он назвал столицу большой и красивой, передает ТАСС.

Знаете, нет, не думал пока [о переезде]. Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва. Это большой город, красивый, но это город. А мне больше нравится проживание за городом. Если бы я выбирал, да, я бы, наверное, подумал бы [о Москве], — добавил он.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск может выступить на Международном экономическом форуме стран СНГ. Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Гани уточнил, что мероприятие пройдет 3 апреля в Москве. Форум «35 лет СНГ. Развитие Большого евразийского партнерства» состоится в 18-й раз, оно традиционно служит площадкой для выработки практических решений по укреплению экономического сотрудничества.

До этого Маск назвал президента РФ Владимира Путина настоящим мужиком. Он отметил, что часто слушал выступления российского лидера, и считает, что тот всегда говорит разумные вещи и производит впечатление спокойного и уравновешенного человека.