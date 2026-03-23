Стало известно о планах отца Илона Маска посетить Москву

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, может выступить на Международном экономическом форуме стран СНГ, сообщил ТАСС генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин. Мероприятие пройдет 3 апреля в Москве.
Да, подтвердился. На треке искусственного интеллекта. <…> У нас три пленарных трека до основного пленарного заседания. Один будет посвящен искусственному интеллекту, — сказал собеседник агентства.
Международный экономический форум стран СНГ «35 лет СНГ. Развитие Большого евразийского партнерства» пройдет 3 апреля. Мероприятие состоится в 18-й раз, оно традиционно служит площадкой для выработки практических решений по укреплению экономического сотрудничества.
Ранее Эррол Маск назвал президента РФ Владимира Путина настоящим мужиком. Он отметил, что часто слушал выступления российского лидера, и считает, что тот всегда говорит разумные вещи и производит впечатление спокойного и уравновешенного человека.
До этого Эррол Маск заявлял, что Москва является лучшим городом в мире. По его словам, многие столицы западных стран переживают настоящий упадок. Маск-старший возмутился наличием в них мусора, грязи и «мерзости».