Соцфонд РФ назвал регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

Пенсия — кому положена выплата и надо ли копить на нее с юности

Средний размер пенсии работающих россиян в 2026 году превысил 23,3 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Показатель вырос на 2,4 тыс. рублей.

По информации ведомства, на 1 февраля 2026 года работающие пенсионеры получали в среднем 23 399 рублей. Годом ранее сумма составляла примерно 20 928 рублей.

При этом выплаты в разных регионах существенно отличаются. Так, самый низкий размер пенсии был зафиксирован в Республике Дагестан. Там трудящиеся пенсионеры получали в среднем 16 841 рубль.

Самые высокие выплаты оказались на Чукотке. Здесь средний размер пенсии достиг 38 035 рублей. Разница между минимальным и максимальным показателями составила более 21 тыс. рублей. Стоит отметить, что средний размер пенсии в РФ в феврале текущего года составил 25 261 рубль.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал о способах увеличить свою пенсию в 2026 году. Он назвал пять законных способов и отметил, что каждый гражданин страны сможет подобрать для себя подходящий вариант.