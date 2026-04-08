В 2026 году россияне смогут выбрать один из пяти способов увеличить пенсию

В 2026 году россияне смогут увеличить свою трудовую пенсию пятью законными способами, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, каждый гражданин сможет подобрать подходящий вариант индивидуально.

За каждый полный год отсрочки применяются премиальные коэффициенты. Если обратиться за назначением через пять лет после возникновения права, фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов увеличится на 45%. Система прямо стимулирует рост будущей выплаты законным способом, — сказал Говырин.

Гражданам также рекомендуется проверить данные индивидуального лицевого счета и уточнить правильность учета периодов работы и начисленных баллов, отметил он. Для повышения выплат можно использовать повышенную фиксированную сумму, перерасчет для работающих пенсионеров и социальную доплату до прожиточного минимума.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он отметил, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.