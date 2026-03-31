31 марта 2026 в 12:24

Россиянам напомнили, от каких факторов зависит размер пенсии

Депутат Нилов: на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты

На число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты, напомнил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что, есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

Чем больше страховых баллов заработано — тем выше пенсия. Страховые баллы зависят от зарплаты: чем больше зарплата — тем больше страховых баллов. Гражданам, работающим в серой или черной зоне, по достижении пенсионного возраста могут не назначить выплату. Поэтому об этом нужно заранее думать, когда работодатель понуждает получать зарплату в конверте, официально ее не выплачивая, — предупредил Нилов.

Он уточнил, что повышенные выплаты положены пенсионерам, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того, право на получение такой выплаты есть у тех, кто 30 и более лет занимался сельским хозяйством. Аналогично и с россиянами старше 80 лет. Помимо этого, есть дополнительное материальное обеспечение к пенсии для «Матерей-героинь», «Героев Труда» и обладателей других званий.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что с 1 апреля пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. По его словам, также в России проиндексируют социальные пенсии, повышение коснется порядка 4,3 млн граждан.

Лавров раскрыл, что Россия не будет делать ради Запада
Пасынка рок-музыканта Намина осудили за убийство родственников
Стало известно, как помогают потерявшим зрение бойцам СВО в Подмосковье
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

