Россиянам напомнили, от каких факторов зависит размер пенсии

На число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты, напомнил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что, есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

Чем больше страховых баллов заработано — тем выше пенсия. Страховые баллы зависят от зарплаты: чем больше зарплата — тем больше страховых баллов. Гражданам, работающим в серой или черной зоне, по достижении пенсионного возраста могут не назначить выплату. Поэтому об этом нужно заранее думать, когда работодатель понуждает получать зарплату в конверте, официально ее не выплачивая, — предупредил Нилов.

Он уточнил, что повышенные выплаты положены пенсионерам, на иждивении которых находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того, право на получение такой выплаты есть у тех, кто 30 и более лет занимался сельским хозяйством. Аналогично и с россиянами старше 80 лет. Помимо этого, есть дополнительное материальное обеспечение к пенсии для «Матерей-героинь», «Героев Труда» и обладателей других званий.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что с 1 апреля пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. По его словам, также в России проиндексируют социальные пенсии, повышение коснется порядка 4,3 млн граждан.