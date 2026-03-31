31 марта 2026 в 06:45

Россиянам рассказали об увеличении выплат с 1 апреля

Доцент Щербаченко: выплата пенсионерам старше 80 лет увеличится вдвое

С 1 апреля пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также в России проиндексируют социальные пенсии, повышение коснется порядка 4,3 млн граждан.

С 1 апреля размер социальных пенсий проиндексируют на 6,8%. Правительство утвердило коэффициент индексации в размере 1,068, рассчитанный на основе динамики роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Повышение коснется порядка 4,3 млн россиян. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать повышенную пенсию с 1 апреля. Фиксированная выплата увеличится вдвое. Подавать заявления получателям пенсий не нужно — СФР перечислит их в повышенном размере автоматически, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что с 1 апреля вырастет и размер государственного пенсионного обеспечения. По словам доцента, повышение затронет военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан с особыми знаками отличия, летчиков-испытателей, космонавтов и лиц, пострадавших от радиационных катастроф.

С 1 апреля также вырастет размер государственного пенсионного обеспечения некоторых категорий россиян. На 6,8% проиндексируют выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам ВОВ, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчикам-испытателям и космонавтам, гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей, — пояснил Щербаченко.

Доцент отметил, что декларацию о доходах, полученных в прошлом году, необходимо представить до 30 апреля 2026 года. По его словам, отчитаться нужно тем налогоплательщикам, кто в 2025-м продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею или сдавал имущество в аренду.

Ранее старший преподаватель Университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что с 1 апреля юридические лица при переводе денег будут обязаны указывать полное официальное наименование организации. По его словам, это требование касается платежей в бюджет и на казначейские счета.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Россиянам рассказали об увеличении выплат с 1 апреля
