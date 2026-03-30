Минфин вводит новые требования к переводам денег в России с 1 апреля Сироткин: с 1 апреля юрлица обяжут указывать полное имя при переводах денег

С 1 апреля 2026 года юридические лица при переводе денег будут обязаны указывать полное официальное наименование организации, рассказал агентству ПРАЙМ эксперт Андрей Сироткин. Он уточнил, что это требование касается платежей в бюджет и на казначейские счета.

Эксперт пояснил, что индивидуальные предприниматели должны будут указывать полное имя и правовой статус, а организации — полное наименование без сокращений. Переводы через Систему быстрых платежей для физических лиц изменений не претерпели, однако при крупных операциях банки могут задавать уточняющие вопросы, добавил Сироткин.

Ранее стало известно о введении изменений в правила проведения денежных переводов. Как пояснила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, нововведения имеют технический характер, однако существенно поменяют требования к оформлению платежных документов, приводя национальную систему в соответствие с международными стандартами.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, запрещающий продавцам устанавливать разную стоимость на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает ли покупатель всю сумму сразу или вносит ее частями. Данная мера, по его словам, призвана сделать рынок более прозрачным и укрепить защиту прав потребителей.