Эксперт назвал алгоритм действий при получении «ошибочного» перевода Юрист Кузнецов: при «ошибочном» входящем переводе нужно уведомить о нем банк

При поступлении на карту неожиданного перевода от незнакомца ни в коем случае нельзя возвращать деньги самостоятельно, особенно на другие реквизиты, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он посоветовал сразу связаться с банком, сохранить все доказательства, а если перевод средств уже совершен — срочно подать заявление в полицию и обратиться за юридической помощью.

Категорически запрещается предпринимать самостоятельные действия по возврату полученных средств по требованию неизвестных лиц, особенно на другие реквизиты. Это может вовлечь в схему отмывания денег и привести к блокировке карты или счета. При обнаружении на своей карте денег от неизвестного отправителя первым делом необходимо уведомить банк. Финансовая организация сама свяжется с банком отправителя и инициирует процедуру возврата ошибочно перечисленных средств, — сказал Кузнецов.

Он отметил, что, согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, полученная сумма является неосновательным обогащением и ее использование может быть расценено как хищение. Эксперт настоятельно рекомендовал сохранять всю переписку, скриншоты сообщений, номера телефонов — эти данные помогут доказать добросовестность.

Если гражданин уже совершил обратный перевод по требованию мошенников, ему следует немедленно сообщить об этом в банк для возможного отзыва трансакции и обратиться в правоохранительные органы с заявлением, приложив все имеющиеся доказательства, — сказал Кузнецов.

Эксперт также посоветовал привлечь юриста для правильного составления документов и оценки перспектив возврата средств, а после инцидента внимательно отслеживать все операции по счетам и при подозрениях блокировать карту.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о мошенниках, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.