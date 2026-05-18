Более 13,6 тыс. площадок с запрещенными БАД заблокировали в России

Более 13,6 тыс. площадок с запрещенными БАД заблокировали в России Роспотребнадзор заблокировал более 13,6 тыс. сайтов с запрещенными БАД

Роспотребнадзор продолжает блокировку интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД), сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент заблокировано более 13,6 тыс. подобных площадок.

В ведомстве отметили, что среди выявленных ресурсов были интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным значениям. Многие бренды на этих площадках не прошли проверки.

Роспотребнадзор рекомендовал приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. В случае сомнений в качестве или происхождении товара ведомство советует обращаться в территориальные органы или на горячую линию Единого консультационного центра.

Ранее ведомство заблокировало порядка 12,4 тыс. онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных в России БАДов. Среди выявленных ресурсов оказались страницы с предложением препаратов, содержащих опасную концентрацию витаминов, значительно превышающую установленные нормы.