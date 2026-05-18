Роспотребнадзор поможет Уганде в борьбе с лихорадкой Эбола Специалисты Роспотребнадзора направятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор направит группу специалистов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола, сообщили в ведомстве. Речь идет о вспышке заболевания, вызванной также ортоэболавирусом Бундибуджио и в Демократической Республике Конго.

Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола, — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что за последние годы совместная работа позволила укрепить научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды. В 2024 году партнерам передали мобильную противоэпидемическую лабораторию, которая уже использовалась в 2025 году для купирования прошлой эпидемии Эболы.

Ранее стало известно, что число жертв лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго выросло до 88 человек. Согласно их заявлению, количество предположительных случаев заражения достигло 336.