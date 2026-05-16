16 мая 2026 в 00:13

Стало известно о новой вспышке лихорадки Эбола

DM: в Уганде началась вспышка лихорадки Эбола после одного смертельного случая


В Уганде подтвердили вспышку лихорадки Эбола после выявления одного смертельного случая, передает газета Daily Monitor. Речь идет о пациенте, прибывшем из Демократической Республики Конго.

Отмечается, что 59-летний мужчина был госпитализирован в Кампале с высокой температурой и проблемами с дыханием. Позже он скончался, а анализы подтвердили заражение штаммом Бундибугио.

Локального распространения вируса в стране не зафиксировано, пишут в источнике. Подчеркивается, что заболевание было завезено извне и не циркулирует среди населения.

Ранее глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что были зафиксированы девять случаев заражения хантавирусом Андес в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. При этом семь из них лабораторно подтверждены. Среди заболевших также зафиксировано три летальных исхода.

Позже вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что главным симптомом хантавируса является поражение почек. Специалист подчеркнул, что из-за поражения органов сокращается объем мочи. Он также обратил внимание, что заболевание протекает достаточно тяжело. По словам Альтштейна, при хантавирусе человек может годами ощущать повреждение здоровья.

