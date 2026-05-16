Россия может вернуться на Евровидение

Организаторы Евровидения допустили теоретическое возвращение России на конкурс

Исполнительный директор Евровидения Мартин Грин заявил, что Теоретически, возвращение России к участию в Евровидении возможно, заявил исполнительный директор конукрса Мартин Грин. Его слова вызвали негативный отклик, передает LBC.

Исключение России из конкурса было принципиальной позицией организаторов, подчеркнули в источнике. Это заявление вызвало негативную реакцию среди представителей парламента.

Ранее сообщалось, что на Евровидении произошла попытка сорвать выступление израильского исполнителя Ноама Беттана. Группа пропалестинских активистов выкрикивала политические лозунги во время номера.

До этого ряд стран, включая Ирландию, Исландию, Испанию, Нидерланды и Словению, отказались от участия в «Евровидении». Страны не захотели принимать участие в песенном конкурсе из-за допуска Израиля.

Кроме того, продюсер Иосиф Пригожин выступил за то, чтобы отправлять на «Интервидение» малоизвестных артистов, а не тех, кто уже имеет многомиллионную армию поклонников. Он также раскритиковал конкурс прошлого года, во время которого SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри не оценивать его номер.

