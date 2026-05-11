Пять стран объявили бойкот Евровидению Испания, Нидерланды и еще три страны отказались от участия в Евровидении

Несколько стран в этом году будут бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля, пишет BBC. Своих представителей на конкурс не отправили Нидерланды, Словения, Испания, Ирландия и Исландия. Страны не захотели принимать участие в песенном конкурсе из-за допуска Израиля.

Пять стран не принимают участие в конкурсе «Евровидение-2026», протестуя против допуска Израиля. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Вена готовится к проведению песенного конкурса «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы. Вокруг стадиона «Штадтхалле», где пройдут полуфиналы и финал, вводится строгая система ограничений, по периметру дежурят сотни силовиков и кинологов с собаками.

До этого продюсер Иосиф Пригожин выступил за то, чтобы отправлять на «Интервидение» малоизвестных артистов, а не тех, кто уже имеет многомиллионную армию поклонников. Он также раскритиковал конкурс прошлого года, во время которого SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри не оценивать его номер.