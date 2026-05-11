День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 16:52

Пять стран объявили бойкот Евровидению

Испания, Нидерланды и еще три страны отказались от участия в Евровидении

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько стран в этом году будут бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля, пишет BBC. Своих представителей на конкурс не отправили Нидерланды, Словения, Испания, Ирландия и Исландия. Страны не захотели принимать участие в песенном конкурсе из-за допуска Израиля.

Пять стран не принимают участие в конкурсе «Евровидение-2026», протестуя против допуска Израиля. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Вена готовится к проведению песенного конкурса «Евровидение» в условиях повышенной террористической угрозы. Вокруг стадиона «Штадтхалле», где пройдут полуфиналы и финал, вводится строгая система ограничений, по периметру дежурят сотни силовиков и кинологов с собаками.

До этого продюсер Иосиф Пригожин выступил за то, чтобы отправлять на «Интервидение» малоизвестных артистов, а не тех, кто уже имеет многомиллионную армию поклонников. Он также раскритиковал конкурс прошлого года, во время которого SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) попросил жюри не оценивать его номер.

Европа
Евровидение
Израиль
Нидерланды
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.