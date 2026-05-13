Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении

На музыкальном конкурсе «Евровидение-2026» в Австрии произошла попытка сорвать выступление израильского исполнителя Ноама Беттана, сообщает газета The Independent. Группа пропалестинских активистов выкрикивала политические лозунги во время номера.

Во время выступления артиста организаторы удалили из официальной записи трансляции выкрики зрителей с лозунгами «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине», оставив только интершум. При этом в прямом эфире эти реплики были слышны, что вызвало обсуждение среди зрителей и фанатов конкурса, обративших внимание на выборочную обработку звука и последующее объяснение организаторов о работе системы прямой аудиозаписи и мерах безопасности в зале.

Сотрудники полиции и службы безопасности оперативно вмешались и вывели нарушителей из зала, после чего мероприятие продолжилось по расписанию.

До этого стало известно, что ряд стран, включая Ирландию, Исландию, Испанию, Нидерланды и Словению, отказались от участия в «Евровидении». Страны не захотели принимать участие в песенном конкурсе из-за допуска Израиля.