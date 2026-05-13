День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 14:29

Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении

Пропалестинские радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении

Ноам Беттан Ноам Беттан Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На музыкальном конкурсе «Евровидение-2026» в Австрии произошла попытка сорвать выступление израильского исполнителя Ноама Беттана, сообщает газета The Independent. Группа пропалестинских активистов выкрикивала политические лозунги во время номера.

Во время выступления артиста организаторы удалили из официальной записи трансляции выкрики зрителей с лозунгами «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине», оставив только интершум. При этом в прямом эфире эти реплики были слышны, что вызвало обсуждение среди зрителей и фанатов конкурса, обративших внимание на выборочную обработку звука и последующее объяснение организаторов о работе системы прямой аудиозаписи и мерах безопасности в зале.

Сотрудники полиции и службы безопасности оперативно вмешались и вывели нарушителей из зала, после чего мероприятие продолжилось по расписанию.

До этого стало известно, что ряд стран, включая Ирландию, Исландию, Испанию, Нидерланды и Словению, отказались от участия в «Евровидении». Страны не захотели принимать участие в песенном конкурсе из-за допуска Израиля.

Мир
Евровидение
Израиль
Палестина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек умер из-за вируса на круизном лайнере у берегов Франции
В Госдуме отреагировали на учения НАТО на территории Сербии
Пьяный военный застрелил двух сослуживцев
Суд вынес приговор бывшему главе самарского МЧС за взятки
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Водитель автобуса устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.